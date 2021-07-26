تونس الخضراء وتصاعد الأحداث الأخيرة

نناقش في هذه الحلقة: الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويجمد عمل البرلمان ويرفع الحصانة عن النواب ويتولى السلطة التنفيذية، وميقاتي يستعد لتولي منصب رئاسة الوزراء، بالإضافة لرفض كردستان العراق لانسحاب التحالف الدولي من البلاد، وإعلان مصر موعد تصنيع أولى معدات محطة الضبعة النووية.

تونس الخضراء وتصاعد الأحداث الأخيرة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قراراً بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه خلال إجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية، وقرر سعيد "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.

حول هذا الموضوع قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية "صوفيا الهمامي" لبرنامج بلا قيود:

إنه "في صباح اليوم حاول عدد من المؤيدين لحركة النهضة الدخول إلى البرلمان إلا أن الجيش الوطني قام بتفريقهم ومنعهم من الدخول، وقد حدثت بعض المواجهات بين أنصار "حركة النهضة" والشباب المؤيد لقرارات الرئيس التونسي "قيس سعيد" لكن القوات الأمنية استطاعت السيطرة على الموقف"، وأضافت أن "السيناريو القادم في تونس هو أن الشعب التونسي الذي خرج اليوم في الشوارع سوف يلتحم مع الرئيس في قراراته الأخيرة لكي تنهض تونس وتتخلص من الأزمات الإقتصادية والصحية والسياسية التي تشهدها البلاد".

لبنان يترقب تشكيل الحكومة وميقاتي يستعد للتكليف

أكدت مصادر سياسية إستعداد رجل الأعمال اللبناني ورئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي لتكليفه برئاسة الحكومة بعد فوزه بتأييد معظم الأحزاب الرئيسية لتشكيل حكومة جديدة.

ومن جهة أخرى أعلن "نادي رؤساء الوزراء اللبنانيين السابقين" تأييده اختيار "ميقاتي" لتشكيل حكومة جديدة، في محاولة أخرى لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان.

حول هذا الموضوع قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي "داود رمال" لــ بلا قيود:

إن "الإيجابية المحققة في الوقت الحاضر هي بدأ تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي في البلاد، وهذا سوف ينعكس على أسعار السلع في الأسواق، أما فيما يخص الشارع اللبناني فهو غير مهتم بالأسماء التي ستشكل الحكومة، وإنما بأداء الحكومة وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات التي تنقذ البلاد من أزمته".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد: حيدرة عجيب وتقديم: شيماء ثامر