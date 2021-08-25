الحرب أو الحكومة... ومن المسؤول عن سوء الخدمات في سوريا

نناقش في هذه الحلقة: الجزائر تقطع علاقاتها مع المغرب، وزير الخارجية العراقي يتحدث ل"سبوتنيك" عن الدور الذي ستلعبه بلاده في حل أزمات المنطقة، "مجموعة السبع" تبحث علاقاتها مع طالبان وروسيا تحذر من الأسلحة التي بحوزة الحركة، المدن السورية تعاني سوء الخدمات.

أكد سماحة الشيخ يوسف جربوع، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سورية خلال حوار مع "بلا قيود"

أن "محافظة السويداء كما غيرها من المحافظات السورية تعاني بعد سنوات من الحرب سوءا في الأوضاع المعيشية والأمنية بسبب الحصار الاقتصادي على الدولة وأيضا فساد بعض المسؤولين الذين استغلوا هذه الأزمة".

كما تحدث مواطنون سوريون لـ"سبوتنيك" عن عدم القدرة على تأمين حاجياتهم الأساسية إذ قالت إحدى المواطنات:" الأوضاع تسوء يوما بعد يوم حتى أن الأزمة لم تعد تقتصر على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وعدم توفر المحروقات إلا بأسعار باهظة، بل أيضا طالت المياه إن كانت الضرورية للشرب أو المستخدمة في قضاء الحاجيات اليومية، أضف إلى ذلك أزمة الخبز الذي لم يعد يكفي أفراد الأسرة الواحدة وتراجع جودته حتى نكاد نقول إنه لا يصلح للاستعمال البشري، ناهيك عن عدم توفر الغاز إلا مرة واحدة كل 90 يوما."

وحول هذا الموضوع قال السفير السوري السابق لدى تركيا والإعلامي نضال قبلان لـ"بلا قيود": "شكاوي المواطنين محقة لأن الشعب السوري تحمل وصمد ما لا يمكن لأحد تحمله وهناك ربما خلل وتقصير من قبل بعض الوزارات والمؤسسات في تأمين الخدمات اليومية والضرورية للمواطنين، ويجب معالجة هذا الخلل بشكل عاجل، ولا ننسى الحرب التي استنزفت مقدرات الدولة."

تسمم العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب... إلى أين سيقود المنطقة؟

احتدّت الأزمة السياسية بين الجزائر والمغرب وتعكر صفو العلاقات في الأجواء المغاربية من جديد، ووصلت الأمور بينهما حد القطيعة الدبلوماسية.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود "قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الجزائري، بوحنية قوي ".

"إنّ الجزائر كانت تنتظر بعد سحب سفيرها من المغرب، أن تقدم المملكة تصريحا وتفسيرا وتبريرات للسلوك، وكان يفترض من الخارجية المغربية أن تقول إن هذا السلوك الدبلوماسي معزول وأنه غير متبنى من طرف جهة رسمية، لكن الدبلوماسية المغربية بقيت صامتة، وفي هذا قراءتين إما أن المغرب تنتظر لتقدم تفسيرا لما حدث أو أنها تتبنى هذا السلوك، بالإضافة إلى تورط حركتي "الماك" و"رشاد" اللتين لهما علاقة مباشرة بزعيم هذه الحركة".

من جانب آخر، قال المحلّل السّياسي المغربي، الدكتور محمد بودن لـ "بـلا قيود":

" ما حدث هو تحصيل حاصل، فالعلاقات المغربية- الجزائرية متدهورة في أكثر من مجال، وهذا أمر يؤسف شعوب المنطقة وهو معاكس للتاريخ وضد القواسم المشتركة التي تجمع الشعوب ويجهد الحلم المغاربي الذي يظل يعاني طيلة سنوات".

التفاصيل في الملف الصوتي...

تقديم: نغم كباس- فرح القادري

إعداد: حيدرة عجيب