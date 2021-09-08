تسريح لحملة الشهادات العليا في السعودية وويلات اليمنيين مستمرة

نناقش في هذه الحلقة: إسرائيل تفرض عقوبات على جميع الأسرى الفلسطينيين، الولايات المتحدة تقدم مساعدات للجيش اللبناني، إضراب في تونس على سوء الأحوال المعيشية وتدني الرواتب، والعمالة اليمنية في السعودية.. نحو مزيد من المعاناة، مخترع مصري يحول هواء الصحراء لماء.

قامت السلطات السعودية بتسريح اليمنيين من حملة الشهادات العليا ولم تكتف بذلك وإنما قامت بإنهاء التعاقد معهم وإلغاء عقود مساكنهم وحتى ترحيلهم لمناطق بعيدة عن الجنوب السعودي.

وخلال مداخلة مع "بلا قيود" قال الكاتب والطبيب اليمني، مروان الغفوري:

"سياسة السعودية غير مفهومة المعالم، فهي في السنوات الأخيرة مارست هذه السياسة بشكل محدود لكنها الآن تتصاعد، وإنه من المخيف أن نعلم أن أكثر من 160 برفيسورا يمنيا بجامعة واحدة تم تسليمهم قرار الإقالة من العمل، هناك وقائع كثيرة حول هذا الأمر".

اختراع مصري يبصر النور لتحويل هواء الصحراء إلى ماء

توصل المهندس المصري محمود الكومي إلى اختراع تفتخر به الدول العربية عموماً ومصر بشكل خاص حيث اخترع روبوتا قادرا على تكثيف الرطوبة من الهواء وسيكون لديه القدرة على العمل في بيئات أكثر صعوبة من بيئات الأرض، مثل الرحلات الفضائية أو حتى على المريخ.

وعبر مداخلة هاتفية مع "بلا قيود" قال المهندس محمود الكومي:""هذا ليس الاختراع الأول من نوعه، كانت لي تجارب سابقة، والدولة المصرية تتابع باهتمام بالغ اختراعاتي، وأتمنى أن يلقى هذا الروبوت دعما من مصر، لأن ما يميزه ليس العمل على الأرض وإنما أيضا على كوكب المريخ، اذ استطعنا من خلاله في غرفة تحاكي كوكب المريخ تحويل الهواء إلى مياه صالحة للشرب".

التفاصيل في الملف الصوتي.

تقديم: نغم كباس وشيماء ثامر

وإعداد: حيدرة عجيب