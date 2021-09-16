"مسد" لـ"سبوتنيك": روسيا حققت حالة توازن مثلى في سوريا ونطالبها بلعب دور الوسيط بيننا وبين الحكومة

نناقش في هذه الحلقة: منظمة الأمن الجماعي تبحث الوضع في أفغانستان، السيسي يقدم دعمه للعراق، وفدان بريطاني وأمريكي في ليبيا، اتفاق إماراتي فرنسي أمني ودفاعي، وفد كردي في موسكو يبحث مع بوغدانوف الوضع في سوريا.

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع وفد كردي برئاسة إلهام أحمد، رئيس اللجنة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، الوضع في سوريا.

وحول أسباب هذه الزيارة، قال سيهانوك ديبو، عضو رئاسة "مجلس سوريا الديمقراطية"، وعضو وفد المجلس إلى موسكو لـ"سبوتنيك":

"الزيارة جاءت بدعوة رسمية من الخارجية الروسية، والتوقيت مهم جدا بسبب الوصول إلى طريق شبه مغلق مع الأسف الشديد لحل الأزمة السورية، ونسعى مع الصديق الروسي لاختراقه، والزيارة تحمل بعدين، الأول سيادي، بسبب انتهاك تركيا لسيادة سوريا وقطعها لمياه محطة علوك التي يشرب منها مليون شخص في الحسكة وتهجير أكثر من 15 ألف شخص من تل تمر، الثاني سياسي، لإيجاد طريقة مثلى لتكون "مسد" والإدارة الذاتية ممثلة في العملية السياسية السورية، و"قسد" تنظر لنفسها على أنها جزء أساسي من الجيش الوطني والمؤسسة العسكرية حين التوصل لحل، ونحن نعتبر بأن الوجود الروسي يشكل حالة توازن مثلى، خاصة مع وجود قوى لها، بالتوازي مع وجود مشاريع لا تخدم الشعب السوري، وبالتالي فإن موسكو تعرقل تنفيذ هذه المشاريع، ونعتقد أن روسيا يمكن أن تلعب دورا هاما في تنشيط الحوار ونحن نرحب بأن تكون وسيطا بيننا وبين الحكومة السورية بكل ماتحمله الكلمة من معنى دون أن تميل لأحد الطرفين لإحداث تقارب في وجهات النظر".

دعم مصري لدور العراق في المنطقة

جاءت زيارة رئيس مجلس النوّاب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في ظل الظروف التي يعيشها العراق وقبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في االـ10 من الشهر المقبل، لبحث سبل التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة الثنائية بينهما وتأكيد الجانب المصري على نقل الخبرات التنموية والدعم الدائم للعراق.

وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي المصري أحمد العناني لـ "بلا قيود":

"يسعى العراق وبشكل كبير للعودة مجدّدا إلى مكانته الإقليمية، خاصة بعد تفاعله في الجامعة العربية بقوة، وأعتقد أنّ القاهرة تسعى في المقابل لأن يكون له قرار سيادي وسياسي فيما يخص كيفية أن يكون دولة ذات استقلال، وهو يمرّ بالعديد من المشاكل على المستويين السياسي والاقتصادي ومصر باستطاعتها أن تساعده للخروج منها بهدف استعادة دوره الإقليمي وتوفير الأمن والسلام للمنطقة".

التّفاصيل في الملف الصوتي.

تقديم: نغم كبّاس، فرح القادري

إعداد: حيدرة عجيب