بينيت لا يعترف بدولة فلسطين ويتعهد بجلب نصف مليون يهودي

نناقش في حلقة اليوم: قمة لمجموعة العشرين لمناقشة الوضع في أفغانستان، بينيت يرفض الاعتراف بدولة فلسطين، عرض إيراني لحل أزمة الكهرباء في لبنان، بوتين وماكرون و ميركل يبحثون التسوية في أوكرانيا، اليوم العالمي للفتاة.

أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، حول رفضه الاعتراف بدولة فلسطينية واعتبار إقامتها جلبا لدولة إرهابية، الكثير من ردود الأفعال الغاضبة في الأوساط الفلسطينية والعربية، لا سيما في ظل القوانين الدولية التي تعترف بحل الدولتين كمدخل للسلام.

وحول هذا الموضوع، قال أمين سر دائرة روسيا في مفوضية العلاقات الدولية لحركة "فتح"، نضال رباح، لـ"بلا قيــود":

"لا يوجد أي شريك إسرائيلي للسّلام مع الفلسطينيين، والإسرائيليّون يلعبون على عامل الوقت وإظهار أن الجانب الفلسطيني إرهابي وليس شريكا في عملية السّلام، وهذا الكلام عار عن الصحة، فإذا نظرنا إلى أصغر بند في بنود عملية السلام، نجد أنه بند الأرض مقابل السّلام، وإسرائيل لم تطبّق أي بند من بنود اتفاقية "أوسلو للسلام"، حيث قسّمت الأراضي الفلسطينية والتي تعود ملكيّتها للفلسطينيّين وتمت الموافقة على التنازل عن جزء من أرض فلسطين من أجل السّلام، لكن تم تقطيعها بشوارع التفافية من أجل إرهاق وتعذيب الشعب الفلسطيني للوصول لمكان عملهم لإكراه الشعب لكي يصل إلى مرحلة الملل والهجرة من هذه الأرض".

"اليونيسف" تدعو المغرب لإنصاف الفتيات

حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، المغرب، على "وضع رؤية جديدة لمستقبل كل فتاة"، مؤكدة "ضرورة توفير فرص حقيقية لتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد".

وحول هذا الموضوع قال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، لـ "بلا قيود":

"من أسباب ظلم الفتاة ضعف الحماية الاجتماعية للمرأة المغربية خاصة للفئات الهشة الأكثر عرضة للأذى كالأطفال والنساء، وكذلك تقاعس القضاء المغربي وتواطؤه مع آباء القاصرات اللاتي يصبحن ضحايا الزواج المبكر، كما أن إمكانية دفاع المرأة عن حقوقها أمام القضاء تبقى ضئيلة جدا، وهذه مسألة جوهرية يجب معالجتها خاصة في حالات التّحرش واستغلال المرأة أثناء العمل".

التفاصيل في الملف الصوتي...

تقديم: نغم كبّـاس وفرح القادري.

إعداد: حيدرة عجيب.