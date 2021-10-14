توقعات بتشكيل تحالف إقليمي مع روسيا لمحاربة الإرهاب في أفغانستان

نناقش في هذه الحلقة: قتلى وجرحى بإطلاق نار في بيروت، قصف إسرائيلي على تدمر السورية، بوتين يؤكد توجه إرهابيين إلى أفغانستان، البرلمان المغربي يمنح الثقة للحكومة.

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن "الإرهابيين من العراق وسوريا يتجمعون في أفغانستان ويمكنهم محاولة زعزعة استقرار الوضع في بلدان رابطة الدول المستقلة، واصفا الوضع هناك بالصعب.

وحول هذا الموضوع والتهديد الجديد لدول جوار أفغانستان قال الخبير بالشأن الأفغاني، حمزة مؤمن حكيمي، لـ"بلا قيود":

"أفغانستان بحاجة لدعم دول المنطقة اقتصاديا وأمنيا، ومن الطبيعي أن يتم تشكيل تحالف إقليمي يضم دول الجوار للحفاظ على الاستقراروأعتقد أن ذلك سيعجل من الاعتراف بحكومة طالبان التي أصبحت أمرا واقعا اتفقنا مع إيديولوجيتها أم لم نتفق، وبالتالي يجب أن تنسق دول الجوار معها لتكون بمأمن من الإرهابيين خاصة مع وجود مخاوف أمنية محقة وسط عدم إمكانية ضبط الحدود لأنه أمر شبه مستحيل، وروسيا ستكون الأكثر تأثرا بذلك وبشكل سلبي جدا".

الحكومة المغربية وتحديات أولها البطالة

منح مجلس النواب المغربي الغرفة الأولى للبرلمان الثقة لحكومة عزيز أخنوش وصادق على برنامجها الحكومي.

وحول التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة قال الدكتور محمد الغالي، المحلل السياسي المغربي وأستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض، لـ"بلا قيود":

"مسألة الثقة السياسية شديدة الأهمية وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور، لكن المملكة المغربية مثل بقية دول العالم تأثرت بجائحة كورونا التي كلفت الاقتصاد العالمي والسلم الاجتماعي كثيرا، وبالتالي من التحديات الكبرى بالنسبة للحكومة الحالية وبحسب تصريح رئيس الحكومة هو الوصول إلى مايقارب المليون فرصة عمل أي ما يعادل 200 ألف فرصة عمل لكل سنة. وبالتالي، ستكون هناك مناصب أخرى غير مباشرة تقدر بالآلاف، بالإضافة لتحدي الحماية ووقاية المواطنين من الأوبئة وكذلك ضمان احتياط الطاقة والغذاء وتحقيق الطمأنينة والسكينة للمواطنين".

التفاصيل في الملف الصوتي.

تقديم: نغم كباس

وإعداد: حيدرة عجيب