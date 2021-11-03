خبير: القاضي بيطار أدخل لبنان في أزمة شبه مستعصية

الموضوعات: مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي يلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أي) في موسكو، قصف إسرائيلي على دمشق، البيطار يعلن عدم إمكانية الكشف عن التحقيق بتفجير مرفأ بيروت أو التراجع عنه تحت أي ضغط، بلينكن يبحث مع الإمارات ملفات سوريا ولبنان والسودان، الجيش الإسرائيلي يسيطر على مقبرة تاريخية في القدس.

صرح قاضي التحقيق اللبناني في قضية مرفأ بيروت، طارق البيطار، أنه لا يمكنه الكشف عن تفاصيل التحقيق ولا التراجع عنه تحت أي ضغط كان.

وحول هذا التصريح قال المحلل السياسي اللبناني، ميخائيل عوض لـ"بلا قيود":

"بذلك يحاول البيطار التغطية على الفعل الحقيقي فهنالك 3 تقارير فنية تدل على أن الأمر يتعلق بالإهمال وليس بفعل فاعل وعدم كشفه عن التقرير يعني أنه يعمل لصالح شركات التأمين التي ستدفع أكثر من مليار ونصف دولار للمتضررين إذا ثبت بأن التفجير ناتج عن الإهمال، وبذلك القاضي يخالف قواعد القانون وتسييه للقضية وبالتالي آلية عمل القاضي أدخلت لبنان في أزمة شبه مستعصية وحولت الحكومة التي كان الرهان عليها كبيرا إلى حكومة شبه تصريف أعمال معطلة لهذا كان الأحرى به إيجاد مخارج قانونية لحل هذه الأزمة".

الولايات المتحدة والإمارات تبحثان ملفات سوريا ولبنان والسودان

ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، على هامش المؤتمر حول المناخ في غلاسكو، ملفات سوريا ولبنان والسودان.

وحول هذا الموضوع، قال رئيس قسم الشؤون السياسية في صحيفة "الجمهورية" المصرية، صفوت عمران لـ "بلا قيود":

"بالرغم من أن هذا اللقاء بروتوكولي إلا أنه يعكس استمرار الولايات المتحدة وإسرائيل بالاعتماد على الإمارات ودورها البارز حيث أصبح لديها موطئ قدم في معظم الدول العربية وبالتالي التشاور بخصوص تنفيذ التطبيع وتوسيعه وأيضا استمرار ضمان تدفق الطاقة إلى الغرب في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة كورونا".

التفاصيل في الملف الصوتي.

تقديم: نغم كباس

إعداد: حيدرة عجيب