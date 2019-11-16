خبير: منظومة "بريكس" قادرة على منافسة كل الأحاديات القطبية في العالم

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قناعته بضرورة أن تحصل دول مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على المكانة الريادية في منظمة الأمم المتحدة.

وفي كلمة ألقاها أثناء الاجتماع العام لقمة "بريكس" في عاصمة البرازيل، يوم الخميس الماضي ، قال بوتين: "يجب أن تكون دول بريكس أكثر طموحا في قيامها بالدور القيادي في الأمم المتحدة. يتعين علينا أن نقوم بدفع الأجندة الإيجابية بنشاط أكبر وبشكل مستمر، ونجمع حولنا شركاءنا في الرأي من أجل إيجاد حلول مشتركة لأبرز القضايا العالمية والإقليمية".

وأكد بوتين أن روسيا، في إطار توليها رئاسة بريكس في العام 2020، تعتزم توسيع التنسيق السياسي بين دول المجموعة على الساحات الدولية، وخاصة ضمن إطار الأمم المتحدة. وأشار إلى قرب مواقف دول "بريكس" حول "دائرة واسعة من بنود الأجندة الأممية، مثل صنع السلام ومواجهة التهديد الإرهابي والجريمة العابرة للحدود".

واستضافت البرازيل، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، القمة السنوية لمجموعة "بريكس"، حيث تبادل القادة وجهات النظر حول القضايا الدولية، والاستجابة المشتركة للتحديات والتهديدات الجديدة، ومشاكل الاستقرار العالمي والأمن الإقليمي.

يقول الخبير في الشؤون الاقليمية الدكتور وفيق ابراهيم في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، تتجه مجموعة بريكس بشكل تدريجي إلى أن تأخذ موقعا أساسيا في الأبعاد الاقتصادية للعالم، وخصوصا أنها تمثل 65 % من سكان العالم، وهي اقتصادات ناشئة وكل بلد من هذه المجموعة لديه طموحاته التي تبدأ عادة في الاقتصاد، كحال الولايات المتحدة وكل دول العالم، إلى أن تنتهي بتثبيت معادلة سياسية تؤكد على الوضع الاقتصادي، لذلك بريكس فعلا قادرة على أن تحقق شيئا أساسيا، لأنها موجودة في أميركا اللاتينية وأفريقيا والصين والهند والحلبة الأوروبية والأوروأسيوية، ما تشكل منظومة قادرة على منافسة كل الأحاديات القطبية في العالم.وبريكس هي ترجمة لسقوط الأحادية القطبية وبناء نظام عالمي جديد.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي