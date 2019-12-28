خبير روسي: مناورات الخليج لضمان الأمن والسلم في المنطقة ودعم طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن المناورات البحرية المشتركة بين بلاده وروسيا والصين أظهرت استعداد الدول الـثلاث لحماية الممرات المائية الأساسية.

وقال ظريف، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "مناوراتنا العسكرية المشتركة في خليج عمان المحيط الهندي مع شركائنا الروس والصينيين، تؤكد بوضوح التزامنا الكبير بحماية الممرات المائية الحيوية".

وانطلقت صباح يوم الجمعة الماضي المناورات البحرية بين إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، وتستمر 4 أيام.

ما هي دلالات وأهداف هذه المناورات العسكرية وما هي رسائلها؟

يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، هذه المناورات تجري في منطقة الخليج التي تشهد حاليا توترا كبيرا نتيجة التصرفات الأمريكية غير المقبولة، وخاصة الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران والذي أدى إلى تداعيات خطيرة بالنسبة لهذه المنطقة.

ويشير أونتيكوف إلى أن هذه المناورات يجب أن تساهم في ضمان السلم والأمن في المنطقة، وهي دليل واضح على الدعم الصيني الروسي لطهران على ضوء التحديات التي تتعرض لها.

بدوره يقول مدير موقع "الصين بعيون عربية" محمود ريا في حديث لإذاعتنا، لا شك أن منطقة الخليج ومنطقة بحر العرب والمحيط الهندي هي منطقة مهمة جدا واستراتيجية وحيوية بالنسبة للصين اقتصاديا وسياسيا، لان هذه المنطقة يمر فيها النفط الذي يشكل عصب الاقتصاد الصيني استيرادا، كما تمر فيها الصادرات الصينية إلى كل أنحاء العالم.

ولفت ريا إلى أنه من الطبيعي أن تكون الصين مهتمة بالحفاظ على أمن هذه المنطقة وتبذل جهودها الكاملة من أجل منع أي محاولة لتوتير الأوضاع هناك. وفي هذا الإطار يأتي موضوع هذه المشاركة الصينية في المناورات العسكرية، كما شاركت الصين في مناورات أخرى لها علاقة بموضوع الخليج.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي