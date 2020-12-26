موسكو تعتبر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تقويضا لاستقرار المنطقة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تقوض الاستقرار في المنطقة، مشيرة الى أن روسيا "لم تخف أبدا معارضتها للغارات الإسرائيلية على سوريا لكونها تسهم في تقويض استقرار المنطقة، ويجب احترام سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية".