نتنياهو يشكر مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة لدفاعها عن إسرائيل

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بالشكر إلى المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت.

وشكر نتنياهو، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كرافت، على "النهج الحازم الذي اتخذته بالأمم المتحدة لعرض موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثابت في الدفاع عن الحقيقة وعن إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "فعل الرئيس ترامب العجائب لتبديد الأساطير والإهانات الموجهة ضد الشعب اليهودي والدولة القومية اليهودية، وسنظل نشكركم على ذلك إلى الأبد".

وتجري كرافت منذ يومين زيارة إلى إسرائيل التقت خلالها عددا من المسؤولين بينهم رئيس الدولة رؤوفين ريفلين.

وأمس الأربعاء، قالت السفارة الأمريكية في إسرائيل بحسابها على فيسبوك: "خلال زيارتها إسرائيل عادت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت وأكدت: "الولايات المتحدة ستقف دائما إلى جانب إسرائيل بالأمم المتحدة. لقد تعاملت الأمم المتحدة مع إسرائيل بعدائية لفترة طويلة، سأواصل الدفاع عن إسرائيل بثبات وعزم".

وعرفت كرافت (58 عاما)، والتي تولت مهام منصبها في سبتمبر/أيلول 2019 كمدافعة شرسة عن إسرائيل في الأمم المتحدة.

والثلاثاء، أعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أن كيلي كرافت، ستزور إسرائيل في فترة 22-24 ديسمبر/كانون الأول، لتلتقي مع ممثلي الحكومة.

وجاء في تعليق البعثة الدائمة: "ستزور السفيرة كيلي كرافت إسرائيل، لتجري لقاءات في 22-24 ديسمبر/كانون الأول. وستلتقي مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية ومسؤولي الأمم المتحدة، بما فيهم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط".