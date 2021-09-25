خبير: الوجود العسكري الأمريكي احتلال ومن حق السوريين المطالبة بإخراجه بكافة الوسائل

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الولايات المتحدة ملزمة بسحب قواتها من بلاده، وإلا سينتهي بها الأمر كما حدث لها في أفغانستان.

وقال المقداد إن "وجود القوات الأمريكية في سوريا غير قانوني وعليهم المغادرة في أسرع وقت ممكن".

يقول الباحث السياسي غسان يوسف، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن، الوجود العسكري الأمريكي في سوريا هو احتلال بكل معنى الكلمة، ولم يكن هناك اتفاق بين الولايات المتحدة والحكومة السورية بدخول قواتها إلى أراضيها.

وأشار يوسف إلى أن القوات الأمريكية تقوم حاليا بتدريب ميلشيات كردية انفصالية، كما تقوم بنهب النفط الموجود في تلك المنطقة وبيعه، وكذلك قامت في هذا العام بسرقة القمح، وإرساله إلى أمريكا، باعتبار أن القمح السوري من أفضل أنواع القمح في العالم.

ونوه يوسف إلى أن الوجود الأمريكي في سوريا، يعتمد على وجود الميليشيات الكردية الانفصالية، وبعضها جاء من تركيا، من حزب اتحاد العمال الكردستاني، وهناك مطالب شعبية واسعة ورسمية بخروج القوات الأمريكية، وهذا من حق الدولة السورية المطالبة بخروج المحتلين من أراضيها.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي