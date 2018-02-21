بوتين يوجه رسالته للجمعية الفدرالية في الأول من مارس المقبل

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيلقي خطابا أمام الجمعية الفدرالية يوم 1 آذار/ مارس المقبل.

© Sputnik. Sergey Guneev بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقال بيسكوف للصحفيين: "يعمل الرئيس اليوم في موسكو، في نوفو- أوغاريفو. هو مازال يعمل على الكلمة الموجهة للجمعية الفدرالية. بالأمس أصبح معروفا، ويمكنني التأكيد على أن الرئيس سيقرأ هذا الخطاب بالفعل، يوم 1 آذار/ مارس".

وكان مصدر مطلع قد أفاد "سبوتنيك" في الأسبوع الماضي، بأن الرئيس، قد يقرأ كلمته أمام الجمعية الاتحادية في 1 آذار/ مارس المقبل، وبعد ذلك، أكد الرئيس المشارك لمقر بوتين الانتخابي، ألكسندر روميانتسيف، هذا الموعد.

هذا ووفقا للدستور الروسي، فإن رئيس البلاد، يوجه خطابا إلى الجمعية الاتحادية رسالة حول الوضع في البلاد والتوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.

ويعد هذا الخطاب وثيقة سياسية وقانونية تعبر عن رؤية التوجهات الاستراتيجية لتطوير روسيا في المستقبل القريب. ويشمل الخطاب، الوضع الاقتصادي والفكري والسياسي، وكذلك مقترحات محددة للعمل التشريعي لمجلسي الدوما والاتحاد.