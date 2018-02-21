بوتين يوجه رسالته للجمعية الفدرالية في الأول من مارس المقبل

وكان مصدر مطلع قد أفاد "سبوتنيك" في الأسبوع الماضي، بأن الرئيس، قد يقرأ كلمته أمام الجمعية الاتحادية في 1 آذار/ مارس المقبل، وبعد ذلك، أكد الرئيس المشارك لمقر بوتين الانتخابي، ألكسندر روميانتسيف، هذا الموعد.
هذا ووفقا للدستور الروسي، فإن رئيس البلاد، يوجه خطابا إلى الجمعية الاتحادية رسالة حول الوضع في البلاد والتوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية.
ويعد هذا الخطاب وثيقة سياسية وقانونية تعبر عن رؤية التوجهات الاستراتيجية لتطوير روسيا في المستقبل القريب. ويشمل الخطاب، الوضع الاقتصادي والفكري والسياسي، وكذلك مقترحات محددة للعمل التشريعي لمجلسي الدوما والاتحاد.
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