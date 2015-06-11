لا اتفاق بين موسكو و واشنطن حول الأزمة السورية

ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية عن الدبلوماسي الروسي، قوله: "نحن لا نتحدث بهذا الشكل، بيان جنيف 1 واضح، وحلّ الأزمة السورية يكون ضمن هذا الإطار، والقيادة السورية شأن سوري، ولا يحقّ للأطراف الدولية التدخّل، ولن نقبل بذلك". وأضاف: "نحن لا نزال نتمسّك بالنهج نفسه، وعلى مدار السنوات الأربع لم يتغيّر أيّ شيء".

وشدد زاسبكين على ثوابت سياسة روسيا الخارجية والتي تقوم على "مبدأ الاستقلالية والانفتاح وتعددية الاتجاهات وتعامل مع أوسع دائرة من الدول على أساس المساواة وتحقيق العدالة ورفض ازدواجية المعايير".

وعبّر السفير عن القلق من المدّ الإرهابي الذي تقوم به "داعش" و"النصرة"، متسائلاً "نخاف إلى أين يتجه الإرهاب"؟ وجدد تأكيده على أن السبيل الأمثل لمواجهة الإرهاب يكون تحت مظلّة الأمم المتحدة ووفق معايير موحّدة.