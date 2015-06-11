طالبة روسية "ضالة" تعود إلى الوطن بعد إطلاق سراحها في تركيا

توجهت الطالبة الروسية فارفارا كاراولوفا مع والدها من إسطنبول إلى موسكو على متن طائرة تابعة لإحدى الشركات الجوية الدولية، اليوم الخميس، بعد إطلاق سراحها من قبل السلطات التركية.

وكانت فارفارا كاراولوفا (19 عاما) قد تم توقيفها ضمن مجموعة من 13 مواطنا روسيا لدى محاولتهم عبور الحدود التركية باتجاه الأراضي السورية. وتبين من خلال التحقيق الأولي معها في تركيا أنها كانت تنوي الانضمام إلى صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" الناشط في سوريا والعراق.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram تحميل الفيديو نسخ الرابط الحصول على كود الفيديو © Sputnik. الطالبة المحتجزة في تركيا تعود إلى روسيا

وقد وصلت الشابة، وهي طالبة سنة ثانية في كلية الفلسفة بجامعة موسكو الحكومية الشهيرة، إلى تركيا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الروسية في 27 مايو/أيار الماضي، بعد أن حصلت على جواز سفر عادي بطريقة رسمية، ولكن دون معرفة والديها. وأرسلت فارفارا رسالة sms مطمئنة إلى أمها من هناك لينقطع الاتصال معها فيما بعد.

وتملك والدها الخوف على مصير ابنته في رحلتها الغامضة إلى الخارج، ودخل في اتصال فورا مع المؤسستين القنصلية والأمنية الروسيتين ليكشف بمساعدة رجالهما وزملائهم الأتراك عن مكان وجود فارفارا في هذا البلد. وتبين أنها وصلت إلى مدينة كلس الحدودية، حيث تم توقيفها في 4 يونيو/حزيران الحالي مع آخرين.

واعترفت الشابة أثناء لقائها مع والدها بحضور رجال الشرطة والأمن الأتراك بأنها ارتكبت خطأ جسيما بخضوعها لتأثير مروجي الدعاية لصالح "الدولة الإسلامية". وأعربت فارفارا عن الرغبة في العودة إلى وطنها وتحمل كامل المسؤولية أمام القانون الروسي عن محاولتها الالتحاق بتنظيم إرهابي.

والمعروف من الآن أن الطالبة أبدت منذ نصف السنة تقريبا اهتماما خاصا بنشاط الحركات الإسلامية المتشددة في الشرق الأوسط، وشرعت في دراسة اللغة العربية، بالإضافة إلى عدة لغات أوروبية كانت تجيدها. كما أنها راحت تمارس بعض الطقوس الإسلامية خفية عن والديها.

لكن كيف جرى تجنيدها وإلحاقها بالمجموعة المذكورة ومن موّل سفرها من موسكو إلى إسطنبول في نهاية مايو/أيار الماضي، هذه الأسئلة وغيرها سيصل المحققون إلى إجابات عليها حتما، في الأيام القريبة القادمة، بعد عودة الروسية "الضالة" إلى موسكو. خاصة فهي أبدت كامل استعدادها، على حد قول والدها، لكشف الحقيقة كلها مهما كانت مرة لها ولعائلتها وربما لمؤسستها التعليمية.