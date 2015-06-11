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    دميتري بيسكوف

    روسيا متمسكة بمبدأ التعامل بالمثل بشأن العقوبات

    © Sputnik. Aleksey Nikolskyi
    روسيا
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    أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن روسيا متمسكة بمبدأ التعامل بالمثل، فيما يتعلق بمسألة العقوبات، مشددا على أنها لن تترك أي خطوات عقابية ضدها من دون رد.

    وقال بيسكوف، اليوم الخميس،: "روسيا أشارت مراراً، فيما يتعلق بأمور العقوبات، إلى التمسك بمبدأ التعامل بالمثل. وطبعاً، على أساس التعامل بالمثل، فإن أي خطوات عقابية لن تبقى من دون رد".

    من جانبه أعلن مصدر في الخارجية الروسية، أن احتمال تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات ضد روسيا لا يحفز روسيا على إعادة النظر في موقفها حيال إجراءات الرد.

    وقال المصدر: "هذا لا يعطي أي حوافز لنعيد النظر في موقفنا المبدئي.. القيادة الروسية لديها مجموعة كاملة من الخيارات المتعددة للرد التي تستعمل لتخفيف الضرر من العقوبات وإعطاء الدفع للإنتاج المحلي".

    جلسة عامة للرادا (البرلمان الأوكراني)
    © Sputnik. Mikhail Markiv
    الرادا يقرر فرض "عقوبات" على رئيس روسيا

    وتكرر الحديث عن تجديد أو تشديد العقوبات الأوروبية والأميركية ضد روسيا خلال قمة مجموعة "الدول السبع" الأخيرة في ألمانيا. حيث أكد زعماء "السبع الكبار" عن استعدادهم لتشديد العقوبات ضد روسيا، والأمر يتعلق بالوضع في أوكرانيا. كما اشترطت مجموعة "السبع " وغيرها من البلدان الغربية أن رفع العقوبات قد يجري في حال تنفيذ جميع بنود اتفاق مينسك المؤرخ بـ12 شباط/ فبراير.

    كما أعلن مندوب لوكسمبورغ لدى الاتحاد الأوروبي، كريستيان براون، أن لوكسمبورغ، بصفتها الرئيسة المقبلة للاتحاد الأوروبي، تتوقع قراراً بتمديد العقوبات ضد روسيا، سيتم اتخاذه في قمة الاتحاد الأوروبي في نهاية حزيران/ يونيو الجاري، وأنه يجب تمديدها لـ 6 أشهر أخرى حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2016.

    الجدير بالذكر، أن مدة سريان العقوبات الاقتصادية ضد روسيا تنتهي في نهاية تموز/ يوليو 2015. وقمة الاتحاد الأوروبي ستعقد في 25-26 حزيران/ يونيو الحالي.

    ويشار إلى أن لوكسمبورغ، ستترأس الاتحاد الأوروبي في الفترة من تموز/ يوليو المقبل حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر عام 2015 الجاري.

     

    انظر أيضا:

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    بيسكوف: الكرملين يرى أن طرح السؤال عن احتمال هجوم روسيا على أوكرانيا ليس في محله
    الكلمات الدلالية:
    دميتري بيسكوف, روسيا
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