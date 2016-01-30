الولايات المتحدة تشن حربا على روسيا

قال رمضان قاديروف، رئيس جمهورية الشيشان أحد الأقاليم القوقازية الروسية، في رد له على اتهامات تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية جزافا بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي اتهامات أقل ما يقال فيها إنها افتراءات طالما كانت دون دليل، إنهم يشنون حربا على روسيا.

ويحس قاديروف أن "الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى ضرب ثقة الشعب بزعيمه وإثارة الفوضى في روسيا".

ولجأت الولايات المتحدة إلى تلفيق التهم ضد الرئيس الروسي بعدما فشلت في "كسر شكيمة قادة روسيا" بواسطة "آلاف الإجراءات العقابية".

وأضاف قاديروف في بيان له بثه على موقع "إنستاغرام" أن "رئيسنا فلاديمير بوتين مستعد للتعاون المتبادل النفع والمتكافئ ولكنه لن ينحي رأسه أمام الذين يتوهمون في واشنطن أنهم محور الكون".

وعرض تلفزيون بي بي سي في 25 يناير فيلماً بعنوان "ثروات بوتين السرية" ظهر فيه آدام شوبين، المسؤول في وزارة المالية الأمريكية، وهو يزعم أن الرئيس الروسي "متورط في الفساد المالي".