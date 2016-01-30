البنتاغون: الضربة الروسية تغيِّر الوضع لصالح الأسد

أعلن متحدث عسكري أمريكي أن الوضع في سوريا يتغير لصالح الحكومة السورية.

وقال العقيد ستيف وورن، المتحدث باسم القوات الأمريكية التي تشارك في مكافحة الإرهاب في العراق وسوريا، للصحفيين إن الضربات الجوية الروسية تغيِّر الوضع في سوريا، وعلى الأخص في ريف حلب، لصالح حكومة بشار الأسد، منوها إلى أن "عمليات القوات الروسية (الجوية) تغير الوضع لصالح النظام وتزيد من قوة بشار الأسد".

ولاحظ المتحدث العسكري الأمريكي أن "الضربة الروسية أتاحت لنظام الأسد دفع قوى المعارضة المعتدلة السورية وقوى داعش على نحو سواء للتقهقر".