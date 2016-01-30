وزارة الدفاع الروسية: لم يكن هناك أي خرق للأجواء التركية من قبل طائراتنا

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، أنه لم يكن هناك أي انتهاك للمجال الجوي التركي من قبل الطائرة الروسية في سوريا.

وقال كوناشينكوف: "لم يكن هناك أي انتهاكات للمجال الجوي التركي من قبل طائراتنا في الجمهورية العربية السورية. إن تصريحات الجانب التركي حول انتهاك المقاتلة الروسية سو 34 المجال الجوي التركي- دعاية لا أساس لها".

وقد أعرب ممثل وزارة الدفاع الروسية عن ثقته في أن الخبراء الأتراك في مجال الدفاع الجوي يعرفون أن محطة الرادار، التي تراقب المجال الجوي، تستطيع رصد ارتفاع واتجاه وبالطبع سرعة الجسم في الهواء.

وأضاف اللواء: "ولا رادار من هذه الرادارات يستطيع أن يحدد نوع الطائرة ولأي بلد تنتمي- روسيا أم ما يسمى بالتحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ممكن فقط عن طريق الاتصال المباشر بين طائرة أخرى، التي لم تكن هناك".

وأشار إلى أن الحديث عن هذه الرادارات بأنها قادرة على التحذير "باللغة الروسية واللغة الانكليزية" يمكن أن يكون فقط من قبل دعاة جهلة، شاهدوا الكثير من أفلام الأكشن في هوليود.

ولفت اللواء الانتباه إلى أن أسلحة الدفاع الجوي الروسية ومحطات الراردار السورية التي تراقب المجال الجوي السوري لم ترصد أي انتهاكات للحدود السورية التركية. "ناهيك عن أنه لم يكن هناك أي اتصال صوتي من الجانب التركي مع طيارينا منذ زمن طويل".