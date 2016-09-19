حزب "روسيا الموحدة" الحاكم يتصدر الانتخابات البرلمانية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الروسية، التي جرت، أمس الأحد، في البلاد وبعثاتها الخارجية، تصدر حزب "روسيا الموحدة" الحاكم الذي أسسه الرئيس فلاديمير بوتين ويتزعمه رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف حاليا، وذلك بعد فرز 97 بالمائة من أصوات الناخبين.

وبحسب هذه النتائج، التي أعلنتها اللجنة المركزية للانتخابات، صباح اليوم الاثنين، حصل حزب "روسيا الموحدة" على 54.1 من الأصوات في انتخابات مجلس النواب (الدوما) الذي تبلغ مدة صلاحياته خمس سنوات. وجاء الحزب الشيوعي الروسي ثانيا بنسبة 13.42%، يليه الحزب الليبرالي الديمقراطي (13.25%)، وحزب "روسيا العادلة" (6.19%).

وتتجاوز هذه الأحزاب الأربعة التي كانت ممثلة أيضا في مجلس النواب الاتحادي السابق (2011 — 2016)، عتبة دخول المجلس الجديد التي تم خفضها إلى 5% من أصوات الناخبين من 7% في انتخابات العام 2011. فيما لم تتمكن الأحزاب الـ10 الأخرى التي شاركت في الانتخابات البرلمانية الحالية، الحاجز المذكور.

© Sputnik. Maxim Bogodviv انطلاق الانتخابات البرلمانية في روسيا الاتحادية

© Sputnik. Catherine Shtukin بوتين ومدفيديف

وبحسب نتائج الانتخابات ستتقاسم أحزاب "روسيا الموحدة" و"الشيوعي الروسي" و"الليبرالي الديمقراطي" و"روسيا العادلة" بينها نصف مقاعد النواب البالغ عددها 225، بموجب النظام الانتخابي المختلط، الذي جرى اعتماده هذه المرة. فيما ستكون بقية المقاعد في مجلس الدوما البالغ عدد نوابه الإجمالي 450 نائبا، من نصيب الأشخاص الحزبيين والمستقلين الذين خاضوا الصراع الانتخابي بصورة فردية في الدوائر الانتخابية الفردية الإقليمية الـ225.

وتدل النتائج شبه النهائية لفرز أصوات الناخبين على أن ممثلي حزب "روسيا الموحدة" فازوا في 203 دوائر انتخابية فردية، فيما نال ممثلو كل من الحزب الشيوعي الروسي وحزب "روسيا العادلة" 7 مقاعد في مجلس الدوما، بينما حصل الليبراليون الديمقراطيون على 5 منها، وممثلو كل من حزب "الوطن"، و"المنبر المدني" والمستقلين على مقعد واحد.

وبلغت نسبة مشاركة الناخبين حوالي 47.82 %، من العدد الإجمالي للمواطنين ذوي الحق الانتخابي والبالغ عددهم 111.6 مليون شخص.

هذا وتشير كل الدلائل إلى أن حزب "روسيا الموحدة" سيوسع حضوره في مجلس الدوما الجديد (السابع في تاريخ البلاد المعاصر) بالمقارنة مع التشكيلة البرلمانية السابقة.

وكانت لـ "حزب السلطة" في الفترة النيابية الممتدة بين 2011 — 2016 ما مجموعه 238 مقعدا في مجلس الدوما للبرلمان الاتحادي، وللحزب الشيوعي الروسي 92 مقعدا، ولحزب "روسيا العادلة" 64 مقعدا، وللحزب الليبرالي الديمقراطي 56 مقعدا.

وجرت انتخابات العام 2011 وفق نظام القوائم الحزبية وحدها.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراقبته نتائج الانتخابات من مركز حزب "روسيا الموحدة" في موسكو، "إن نسبة الإقبال على الانتخابات أقل من السنوات الماضية، لكن نتائجها جيدة بالنسبة لـ "روسيا الموحدة".

وأضاف: "يمكننا بكل بثقة أن نعلن فوز "روسيا الموحدة" في الانتخابات البرلمانية"، مشيرا إلى أن نتائج انتخابات هذا العام تدل على النضج السياسي المتزايد لدى الروس.

من جهته أعلن رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف الذي يتزعم "روسيا الموحدة"، أن الحزب سيحصل على الأغلبية الدستورية (أي أكثر من 300 مقعد) في مجلس الدوما في دورة انعقاده السابعة.

وأكدت اللجنة المركزية للانتخابات تقديرات ميدفيديف المتفائلة، معلنة صباح اليوم الاثنين، أن حزب "روسيا الموحدة" سيحصل إجمالا (بنتيجة صراعه الانتخابي في شقيه "الجماعي" والفردي") على 343 مقعدا في مجلس النواب (الدوما) الجديد، بينما سيكتفي الشيوعيون بـ42 مقعدا والليبراليون الديمقراطيون بـ 35 مقعدا وممثلو "روسيا العادلة" بـ 23 مقعدا، حسب النتائج شبه النهائية لفرز الأصوات.