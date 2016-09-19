بوتين: الأولوية لتطوير السلاح

وفي برقية هنأ بها العاملين في قطاع الصناعات الحربية الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، نشر نصها على الموقع الرسمي للكرملين، أشار بوتين إلى فخر المواطنين بأجيال كاملة من مصنعي السلاح الروس الذين عرفوا على مر العصور بإبداعهم وحنكتهم ومهارتهم في صنع السلاح.

© Sputnik. Michail Klimentjev تصريحات بوتين حول سوريا

وأضاف أن "روسيا تولي اليوم اهتماما خاصا لتطوير صناعاتها الحربية"، معربا عن ثقته التامة "بمواصلة العاملين في حقل الصناعات العسكرية العمل بإخلاص مستندين إلى الطاقات الفكرية والتقنية العلمية والتقاليد المهنية المتميزة المتوارثة عن أسلافهم، بما يعزز قدرات البلاد الدفاعية، ويرسخ احتفاظ المصنوعات العسكرية الروسية بمواقعها المتقدمة في سوق السلاح العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تعد المصدّر الثاني للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة، إذ صدرت في العام المنصرم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 15.2 مليار دولار لعشرات بلدان العالم، لتشغل بذلك أكثر من 25 في المئة من سوق السلاح العالمية.