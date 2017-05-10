وسائل إعلام: روسيا نقلت إلى سوريا أكثر من 20 مدفع "هاوتزر"

قامت روسيا، خلال الأسبوع الماضي، بنقل ما لا يقل عن 21 مدفع هاوتزر من نوع "م - 30" كمساعدات حربية لسوريا، حسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية نقلا عن مصادر في البنتاغون لم تسمها.

© Sputnik. Andrey Stenin أوكرانيا: نريد مساعدات عسكرية لا اقتصادية

وقال المصدر: "لا يمكن الكلام عن تهدئة وبنفس الوقت نقل أسلحة ثقيلة إلى سوريا". وأكد المصدر أنه تم نقل هذه المدافع بواسطة البحر إلى مرفأ طرطوس.

بالإضافة إلى ذلك، وحسب "فوكس نيوز" أيضاً، قامت روسيا بإرسال طائرة تحكم واستطلاع من نوع "أ — 50". وتضيف القناة أن روسيا عازمة على إرسال منظومة دفاع جوي من نوع "إس —400" لتضاعف عدد هذه المنظومات في سوريا.