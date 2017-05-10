سيناتور روسي ردا على "فوكس نيوز": روسيا يمكنها إرسال أسلحة إضافية إلى سوريا

موسكو — سبوتنيك. ذكرت القناة التلفزيونية "فوكس نيوز"، في وقت سابق، أن روسيا شحنت إلى سوريا أسلحة إضافية، حوالي 20 مدفع هوزر "إم-30".
وقال أوزيروف، اليوم الأربعاء لوكالة "سبوتنيك": "أنا لا أرى أي سبب للقلق بالنسبة لزملائنا الغربيين. روسيا تقوم بمكافحة الإرهاب في سوريا، ولا تنوي محاربة أي طرف آخر، وإذا بدت هناك حاجة إلى تعزيز وحدات المدفعية خاصة لحماية أماكن نشر عسكريينا، فهنا لا يوجد أي شيء إجرامي".
وأشار السيناتور الروسي، إلى أن "الموافقة، التي قدمها مجلس الاتحاد الروسي، لم تنص على أعداد دقيقة للأسلحة وأنواع المعدات العسكرية، لذلك يمكن الإرسال بدون موافقات جديدة للأسلحة، لا يوجد في هذا انتهاك".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)