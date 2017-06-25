روسيا لتركيا: إن أردتم شراء الأسلحة... إدفعوا الأموال

وقال نائب رئيس الوزراء في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أنه " ولماذا لا يمكنهم شراء شيء ما؟ إن أردتم الشراء، اشتروا، ولكن ادفعوا المال، ونحن نبيع (أعني تركيا). اليونان تشتري. طائراتنا لا تزال متواجدة في أوروبا الشرقية والوسطى. والأفغان يطالبون الأمريكان بشراء الطائرات من روسيا لهم".

في وقت سابق، تحدث ممثلو السلطات الروسية والتركية مرارا وتكرارا عن المحادثات بين الطرفين بشأن تسليم منظومة "إس-400".

وكما أعلن سابقا مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري والتقني، فلاديمير كوجين، أن روسيا لاترى أي عقبات لتوريد منظومة الدفاع "إس-400" إلى تركيا، بغض النظر عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي.