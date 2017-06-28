لماذا يأتي الملك سلمان إلى موسكو

وأفادت مصادر إعلامية أن الملك سلمان سيتوجه إلى موسكو في أول زيارة له لروسيا ليبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في سوريا والعراق ومكافحة الإرهاب وأسعار النفط والتعاون الثنائي.

© Sputnik. Sergey Guneev روسيا تنتظر زيارة الملك السعودي

وليس مستبعدا أن يتم توقيع عقود لتوريد أسلحة روسية للسعودية. إلا أن المحلل السياسي إيفان كونوفالوف قال في تصريح لجريدة "برافدا" الإلكترونية إنه ليس واثقا بأنه يمكن أن تؤدي المباحثات بشأن إمداد السعودية بأسلحة روسية إلى توقيع أية عقود.

وعن زيارة العاهل السعودي المتوقعة إلى روسيا يقول أندريه باكلانوف، مستشار نائب رئيس الغرفة العليا للبرلمان الروسي نائب رئيس جمعية الدبلوماسيين الروس، إن زيارة حاكم السعودية إلى موسكو شيء جديد في تاريخ العلاقات الروسية السعودية.

وعن المواضيع التي تتطلب إدراجها على جدول المباحثات الروسية السعودية يقول أندريه باكلانوف إنها أولاً أسعار النفط ومواصلة التعاون في مجال النفط والغاز ومدى استعداد السعودية للتعاون مع روسيا لإنشاء وتطوير الطاقة النووية.

وفي المجال السياسي ستتناول المباحثات مناقشة كيفية تقريب المواقف في المسائل الخلافية الخاصة بسوريا واليمن والمواجهة بين إيران والسعودية، وموضوع مكافحة الإرهاب. وفي ما يخص مكافحة الإرهاب في أراضي سوريا يتطلب الأمر مراجعة المواقف وتحقيق التطابق بين المواقف المتباينة حالياً.