روسيا تحذر الولايات المتحدة من الأعمال الأحادية في سوريا

وقال في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "تصريحات واشنطن عن التحضيرات لشن هجمات كيميائية من قبل دمشق تصعب عملية التفاوض في أستانا وجنيف".

وقال غاتيلوف، مجيبا على سؤال الوكالة عما إذا كانت موسكو تستثني إجراء استفزازات في سوريا على خلفية التصريحات الأخيرة للبيت الأبيض والبنتاغون، "الاستفزازات دائما يمكن أن تكون".

وأضاف "هذا معلوم من الماضي. بالطبع، هناك الكثير من الأعداء الذين يريدون تخريب كل هذه العملية التفاوضية، لذلك فإن أي عملية استفزاز ممكنة".

وقال نائب وزير الخارجية، مجيبا على سؤال عما إذا كانت روسيا تحذر الإدارة الأمريكية من القيام بتصرفات أحادية الجانب "نحن نتحدث دائما عن ذلك، بما في ذلك في ما يتعلق بهجماتها الأخيرة على القوات المسلحة السورية".

© Sputnik. Alekci Nikolski ماكرون يتفق مع ترامب على رد مشترك في حال وقوع هجوم كيميائي في سوريا

وأضاف غاتيلوف "نحن نعتقد أنه من غير المقبول أن هذا ينتهك سيادة سوريا، وهذا ليس له أي ضرورة عسكرية، ولا يوجد أي خطا على المتخصصين الأميركيين من القوات المسلحة السورية. لذلك، هذه الإجراءات تحمل طابعا استفزازيا".

واعتبر أنه من غير المقبول محاولات أمريكا زيادة التوتر فيما يخص سوريا.

وجاءت تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي بعد أن أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جيف ديفيز، أن واشنطن رصدت استعدادات سورية فيما يبدو لهجوم محتمل بأسلحة كيميائية في مطار الشعيرات وهو نفس المطار الذي هاجمته واشنطن في نيسان /أبريل الماضي.