الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا رسميا لستة أشهر

© AP Photo/ Sergey Ponomarev الاتحاد الأوروبي سيرفض منح تأشيرات دخول من تلك الدول

بروكسل — سبوتنيك. وجاء في بيان المجلس "مدد المجلس في 28 يونيو/حزيران 2017، العقوبات الاقتصادية على قطاعات الاقتصاد الروسية حتى 31 يناير/كانون الثاني 2018".

وأضف البيان "أصدر المجلس هذا القرار اليوم عبر إجراء كتابي، وفقا لقواعد اتخاذ مثل هذه القرارات بالإجماع".

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسي ميشكوف، عن أسف موسكو لقرار الاتحاد الأوروبي في تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، مشددا على أن العقوبات غير بناءة وغير قادرة على حل أية مهمة يضعها الاتحاد الأوروبي أمامه فيما يخص العلاقات مع روسيا.

وقال ميشكوف للصحفيين "بالنسبة للجميع أصبح من الواضح، أن العقوبات غير بناءة وغير قادرة على حل أية مهمة يضعها الاتحاد الأوروبي أمامه فيما يخص العلاقات مع روسيا. والخبراء المستقلون في بلدان الاتحاد الأوروبي أكدوا على الورق أن العقوبات وإجراءات الرد من قبلنا يعاني منها قبل كل شيء اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي. وما حدث من تمديد للعقوبات يبعث على الأسف فقط".



