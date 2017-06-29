سيناتور روسي: واشنطن بصدد افتعال ذريعة لمهاجمة سوريا

وكان البيت الأبيض قد هدد بمعاقبة الحكومة السورية في حال شنت هجوما كيميائيا افتراضيا. ثم قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن الولايات المتحدة وضعت سفنا وطائرات حربية في مواقع الهجوم تمهيدا لشن هجوم ممكن على قاعدة جوية في سوريا.

© AP Photo/ Ford Williams/U.S. Navy السفن الأمريكية تأخذ وضع الاستعداد لضرب سوريا

واعتبر السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف أن الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لضرب سوريا. ولأنه لا يمكن أن تفعل الحكومة السورية ما يعطي الذريعة لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا فإن الولايات المتحدة تعتزم افتعال الذريعة اللازمة لتبرير هجومها المحتمل.

وجاء في تغريدة السيناتور بوشكوف على حسابه الخاص في "تويتر": "وضعت الولايات المتحدة القوات البحرية والجوية في حالة استعداد ولا تنتظر إلا ذريعة لضرب سوريا. لن يعطيهم الأسد أي ذريعة. الآن وقت مناسب لأفعال استفزازية".