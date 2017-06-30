تفجير قنبلة إعلامية في معمعان التحضير لزيارة مهمة للملك سلمان

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك الخبر نُشر بعدما وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لزيارة روسيا.

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE السعودية تكشف حقيقة خلافها مع روسيا

والأغلب ظنا أن نشر الخبر المختلق يمثل محاولة للتأثير على زيارة العاهل السعودي المرتقبة لروسيا، وهي زيارة تنطوي على أهمية كبيرة للعلاقات بين موسكو والرياض. وكان رئيس روسيا قد زار السعودية منذ 10 أعوام، ولم يزر ملك السعودية روسيا حتى الآن.

وتم تفجير قنبلة إعلامية، وفقا لتعبير صحيفة "فزغلاد" الروسية، في وقت تجري فيه استعدادات لزيارة الملك السعودي لروسيا. ومن الواضح أن العلاقات الروسية السعودية لم تصب بأذى، ولكن الأسئلة بشأن مَن ولماذا فجّر تلك القنبلة الإعلامية تتطلب الإجابة.