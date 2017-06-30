القوات الجوية الروسية: 6 حوادث اعتراض في الأسبوع

أعلنت ذلك صحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال وزارة الدفاع الروسية.

© Photo/ US Air Force / Jason Robertson المقاتلات الروسية تعترض طائرات تجسس قرب حدود روسيا 14 مرة في أسبوع

ولم تعلن الصحيفة التفاصيل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن 14 حادث اعتراض، موضحة أن طائرات القوات الجوية الروسية اعترضت طائرات التجسس.

ويشار إلى أن طائرات أجنبية قامت بـ15 رحلة استخبارية عند الحدود الروسية خلال الأيام السبعة الماضية.

يجدر بالذكر أن إحدى المقاتلات الروسية قامت بطرد الطائرة المقاتلة البولندية وهي من طراز "إف-16" التي اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 21 يونيو/حزيران 2017.