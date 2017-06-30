لافروف: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "في وضع غير طبيعي"

وقال لافروف، في إطار فعالية "قراءات بريماكوف" في موسكو "نرى كيف أن الكثير من البلدان قلقة من الوضع غير الطبيعي لهذه العلاقات [روسيا وأمريكا]، التي أضحت رهينة للمواجهات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة".

وأعرب عن أمل موسكو في أن يساعد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في هامبورغ، في إيضاح مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية.