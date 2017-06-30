روسيا لا تستبعد تأثير الهجرة من الشرق الأوسط إلى أوروبا عليها

© Sputnik. Sergey Velichkin بوتين يكشف ماذا قال له شارون عن منطقة الشرق الأوسط

موسكو- سبوتنيك. وقالت الداخلية في تقرير نشر على بوابة المعلومات القانونية، إن "تدفق الهجرة في المستقبل قادر على التأثير على روسيا الاتحادية والدول المجاورة"، مشيرة إلى أنه حسب معطيات الوزارة، فإن تهديد الهجرة الخارجية ارتفع خلال السنوات الأخيرة.

والجدير بالذكر أن أوروبا تعيش حالياً أكبر أزمة هجرة منذ فترة الحرب العالمية الثانية. وحسب معطيات وكالة "فرونتكس" الأوروبية لحماية الحدود، وصل إلى الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 1.8 مليون مهاجر في العام 2015، ونحو 240 ألف مهاجر في الأشهر الأولى من العام الماضي 2016. وحسب منظمة الهجرة الدولية، فقد لقي نحو 3 آلاف من المهاجرين مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا في العام الماضي، فيما بلغ عدد الغرقى والمفقودين في عام 2016 أكثر من 700 شخص. وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية، وصول أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا خلال عام 2015 فقط، فضلاً عما وصل إليها خلال العام الماضي 2016 وبداية العام الجاري 2017.