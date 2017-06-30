روسيا تمدد عقوباتها على الدول الغربية حتى نهاية العام المقبل

وجاء في المرسوم، الذي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية "تمديد اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني حتى 31 كانون الأول/ديسمبر/كانون الأول من العام 2018، العمل بالتدابير الاقتصادية الخاصة الردية، التي ينص عليها مرسوم الرئيس الروسي الصادر بتاريخ 6 أغسطس/آب من العام 2014، رقم 560، "حول استخدام تدابير اقتصادية خاصة بهدف توفير أمن روسيا الاتحادية" والتي تم تمديدها وفق المراسيم الرئاسية".