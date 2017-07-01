فرصة "كوين إيليزابيث" معدومة

وجاء في تصريحات وزير الدفاع البريطاني مايكل فيلون إن حاملة الطائرات البريطانية الجديدة "كوين إليزابيث" تتفوق على حاملة الطائرات الروسية "أدميرال كوزنيتسوف".

ورأى الخبير العسكري الروسي العقيد المتقاعد سيرغي كريمينتشوتسكي أن الوزير البريطاني قد يكون على حق إذا كان يقصد المظهر الخارجي. أما بالنسبة للقدرات القتالية فشتان الفارق بين "أدميرال كوزنيتسوف" و"كوين إليزابيث".

وبيّن الخبير في تصريح صحفي أن حاملة الطائرات البريطانية تخلو من أسلحة هجومية ودفاعية، وأنها مجرد ممر إقلاع وهبوط للطائرات في حين تحوي حاملة الطائرات الروسية أسلحة مضادة للطائرات والغواصات وسفن السطح وبضمنها صواريخ "غرانيت" البعيدة المدى.

وأضاف الخبير: "من الواضح تمام الوضوح أن فرصة نجاح "كوين إليزابيث" في مواجهة "أدميرال كوزنيتسوف" وجها لوجه معدومة".

ورأى العديد من الخبراء أن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" هي أكبر سفينة تابعة للأسطول البريطاني ولكن خلوها من الأسلحة يجعلها هدفا يسهل ضربه.