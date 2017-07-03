تقلص هوة التسلح الجوي الاستطلاعي بين روسيا وأمريكا وإسرائيل

© REUTERS/ Eduard Korniyenko ابتكار حديد تسليح مستوحى من عظام الإنسان

موسكو- سبوتنيك. وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك" في هذا الشأن "من وجهة نظر تطوير قنوات الاتصال، من وجهة نظر التسليح، وفيما يتعلق بالأنظمة من دون طيار، أستطيع أن أقول شيئا واحداً فقط، من غير المجدي الحديث الآن عن أي تراجع، لقد تقلصت الهوة بشكل كبير وقريبا سيتم محوها".

وأوضح روغوزين أن الحديث يدور هنا حول الأنظمة الضاربة الاستطلاعية من دون طيار.

والطائرات بدون طيار — طائرة توجه عن بعد أو تبرمج مسبقا لطريق تسلكه. في الغالب تحمل حمولة لأداء مهامها كأجهزة كاميرات أو حتى القذائف. الاستخدام الأكبر لها هو في الأغراض العسكرية كالمراقبة والهجوم، لكن شهد استخدامها في الأعمال المدنية مثل مكافحة الحرائق.

وكان المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" أندريه بوغينسكي قد أعلن، الشهر الماضي، أن الشركة تعمل على تصميم مروحية "كا227تي" الخفيفة كنموذج لمروحية من دون طيار، الشيء الذي يمثل سابقة على مستوى العالم بأسره.