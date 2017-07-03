تقلص هوة التسلح الجوي الاستطلاعي بين روسيا وأمريكا وإسرائيل

وأوضح روغوزين أن الحديث يدور هنا حول الأنظمة الضاربة الاستطلاعية من دون طيار.
والطائرات بدون طيار — طائرة توجه عن بعد أو تبرمج مسبقا لطريق تسلكه. في الغالب تحمل حمولة لأداء مهامها كأجهزة كاميرات أو حتى القذائف. الاستخدام الأكبر لها هو في الأغراض العسكرية كالمراقبة والهجوم، لكن شهد استخدامها في الأعمال المدنية مثل مكافحة الحرائق.
وكان المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" أندريه بوغينسكي قد أعلن، الشهر الماضي، أن الشركة تعمل على تصميم مروحية "كا227تي" الخفيفة كنموذج لمروحية من دون طيار، الشيء الذي يمثل سابقة على مستوى العالم بأسره.
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