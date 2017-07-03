المجمع الصناعي العسكري الروسي يراعي العيوب المكتشفة في معدات القتال في سوريا

© AP Photo/ Ariel Schalit روسيا تقوض خطة إسرائيل

موسكو- سبوتنيك. وقال روغوزين لوكالة "سبوتنيك": بالتأكيد، تم تحديد نقاط المشكلة، وأفضل معيار لتقييم عمل المعدات والناس هو بالشكل التجريبي".

وأكد روغوزين أن "نتيجة لذلك كل ملاحظات العسكريين لدينا تم أخذها بعين الاعتبار بشكل سريع".

وأضاف روغوزين أن النجاح الكبير للقوات الجو- فضائية الروسية في سوريا أدى إلى "نمو كبير" بعدد العقود لشراء الأسلحة الروسية والأنظمة القتالية، وقال "نستطيع التوجه إلى مختلف المعارض وتوضيح أن أسلحتنا جيدة، ولكن أفضل معيار لتقييم فعالية أسلحتنا هو استخدامها في القتال، والذي حدث في سوريا، لذلك فإن الفعالية الخاصة بدت في النمو الكبير لعقود شراء الأسلحة الروسية والأنظمة القتالية الروسية، والطيران وقبل كل شيء، الحديث يدور حول تجهيزنا للجيش وسرح البحرية بالسلاح الجيد جدا".

هذا وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أكد أن العملية في سوريا سمحت الكشف عن بعض العيوب بالتصميم والتصنيع للتقنيات العسكرية الروسية، تمت إزالتها، وأكد في وقت لاحق، أن الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية أبدت نتائج جيدة في سوريا وأظهرت في ظروف معقدة للموقف القتالي أن لديها قدرات قتالية عالية.