الكرملين يتحفظ على إعلان تفاصيل اجتماع بوتين وترامب

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko البيت الأبيض: ترامب يلتقي بوتين على هامش قمة العشرين

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف، اليوم الاثنين، للصحفيين، مجيبا على سؤال عما إذا تتوفر تفاصيل حول لقاء بوتين وترامب المزمع عقده على هامش اجتماع مجموعة العشرين، فقال "نحن سنبلغكم في الوقت المناسب، عندما يتم تشكيل برنامج زيارة الرئيس في هامبورغ بالكامل، أنتم تعلمون أن بوتين سيتواجد في هامبورغ في 7 و 8 يوليو(تموز)، عندما يتم تشكيله بشكل كامل، نحن، لاحقا، سوف نتحدث حول هذا".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين "في الوقت الراهن لا أستطيع إلا أن أقول، إن هناك سلسلة من الاتصالات الثنائية مقررة لدى الرئيس".