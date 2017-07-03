غورباتشوف يعرض وصفة سحرية لحل الأزمة بين روسيا والولايات المتحدة

© AFP 2017/ Vitaly Armand غورباتشوف يرد على انتقادات بوتين

موسكو — سبوتنيك. وقال غورباتشوف، اليوم الإثنين، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "تشهد اليوم فترة صعبة بل أكثر من ذلك — فترة خطيرة".

وأضاف الرئيس السوفييتي السابق "مسؤوليتنا — فهم أسباب الأزمة الحالية والبحث عن سبل التغلب عليها. أنا مقتنع أن هذا ممكن، وبلادنا قادرة مرة أخرى على الوصول إلى مسار التعاون والشراكة في المستقبل".