لافروف يبحث مع أبو الغيط عددا من الملفات العربية بينها أزمة قطر

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية:

خلال المشاورات المقبلة، ستبحث بالتفصيل، الأوضاع في سوريا والعراق وليبيا واليمن والأزمة حول قطر، مشكلة الحل الفلسطيني الإسرائيلي. وفي إطار الاضطراب المستمر في مجال الأمن، يتوقع أن يولي سيرغي لافروف وأحمد أبو الغيط اهتماما خاصا لجوانب تنسيق الخطوات المتخذة، بما في ذلك بشكل جماعي، لمواجهة الإرهاب الدولي والتطرف الديني.

في سياق آخر، وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الجمعه الماضي، العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بأنها "في وضع غير طبيعي".

وقال لافروف في إطار فعالية قراءات بريماكوف في موسكو:

نرى كيف أن الكثير من البلدان قلقة من الوضع غير الطبيعي لهذه العلاقات بين روسيا وأمريكا، التي أضحت رهينة للمواجهات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.