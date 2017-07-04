الدفاع الروسية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا متوسط المدى

© AP Photo/ ATEF SAFADI ترامب يغرد ساخرا من زعيم كوريا الشمالية

موسكو — سبوتنيك. وقال متحدث في الوزارة "تم تسجيل إطلاق الصاروخ البالستي، الذي أطلق في 4 تموز/يوليو، الساعة الثالثة و46 دقيقة بتوقيت موسكو من ميدان كوري شمالي، وتمت مراقبته بواسطة المنظومات الروسية الخاصة للإنذار من الهجمات الصاروخية…بيانات تحليق الهدف البالستي تتطابق مع المواصفات التكتيكية-التقنية لصاروخ بالستي متوسط المدى".

وأضاف "تم الإطلاق باتجاه [مبتعد] عن الحدود الروسية ولم يشكل خطرا على روسيا الاتحادية".

وأفاد أن "الصاروخ حلق على ارتفاع 535 كم، وطار حوالي 510 كم وسقط في وسط بحر اليابان".