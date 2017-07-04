لافرينتيف: سيتم نشر قوات روسية بمناطق عازلة خلال إسبوعين أو ثلاثة

© AP Photo/ Denis Balibouse/Pool دي ميستورا يجتمع مع وفد المعارضة السورية المسلحة في أستانا

وأبلغ المفاوض الروسي الصحفيين بعد سلسلة اجتماعات في أستانة، أن موسكو وأنقرة وطهران لم تتفق بعد على تفاصيل الخطة.

وأكد، لافرينتيف، أن روسيا تعول على اعتماد وثيقة حول مركز تنسيق مشترك للحفاظ على الأمن في مناطق تخفيف التوتر يوم غد عقب مفاوضات أستانا.

وقال للصحفيين اليوم الثلاثاء 4 يوليو/ تموز: "رغبة وسعي كافة الدول الضامنة لإنشاء مركز تنسيق مشترك لضمانا لأمن في مناطق تخفيف التوتر يعتبر أمرا هاما…أعتقد أنه سيكون بإمكاننا اعتماد هذه الوثيقة كذلك".

وبالنسية للأزمة القطرية، أكد رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا، أن الأزمة حول قطر لم تؤثر بأي شكل على المفاوضات السورية، لأن الدوحة لا تشارك فيها. وقال لافرينتييف للصحفيين: "لا تؤثر بأي شكل مطلقا، وذلك لأن دول الخليج لا تشارك في أستانا أو الساحات الأخرى".