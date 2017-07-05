قاذفات استراتيجية روسية تغير على تحصينات لـ"داعش" في سوريا (بالفيديو)

انطلقت القاذفات من مطار إنغلس، وتزودت بوقود إضافي أثناء تحليقها، ووجهت الضربة بصواريخ مجنحة حديثة من طراز "خا-101" على أهداف لإرهابيي تنظيم "داعش" عند الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وحمص في سوريا.
وتابع البيان:
وقامت مقاتلات "سوخوي-30 إس إم" المتمركزة في مطار حميميم ، بتنفيذ مهام التغطية الجوية القتالية وبعد تنفيذ المهمة بنجاح، عادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة.
يذكر أن صاروخ "إكس —101" هو أحدث صاروخ روسي مجنح [كروز] محمول جو، صُنع باستخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من كشفه بالرادار، وقادر على تدمير أهداف من على مسافات تصل إلى 4.5 ألف كيلومتر.
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