قاذفات استراتيجية روسية تغير على تحصينات لـ"داعش" في سوريا (بالفيديو)

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نتيجة الغارة، تم تدمير ثلاثة مخازن ضخمة للأسلحة والذخيرة وكذلك مركز قيادة للإرهابيين في منطقة مدينة عقربيات، وهو ما تم تأكيده بالمراقبة الموضوعية".

انطلقت القاذفات من مطار إنغلس، وتزودت بوقود إضافي أثناء تحليقها، ووجهت الضربة بصواريخ مجنحة حديثة من طراز "خا-101" على أهداف لإرهابيي تنظيم "داعش" عند الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وحمص في سوريا.

وتابع البيان:

وقامت مقاتلات "سوخوي-30 إس إم" المتمركزة في مطار حميميم ، بتنفيذ مهام التغطية الجوية القتالية وبعد تنفيذ المهمة بنجاح، عادت جميع طائراتنا إلى قواعدها سالمة.

يذكر أن صاروخ "إكس —101" هو أحدث صاروخ روسي مجنح [كروز] محمول جو، صُنع باستخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من كشفه بالرادار، وقادر على تدمير أهداف من على مسافات تصل إلى 4.5 ألف كيلومتر.