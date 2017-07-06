© RIA Novosti. Mikhail Fomichev روسيا تستبدل الصواريخ التي تستخدمها في سوريا بأخرى مجنحة

موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع لجنة شؤون التعاون العسكري التقني "فيما يتعلق باستخدام أسلحتنا، بما في ذلك في محاربة الإرهابيين في الجمهورية العربية السورية، أود أن أشكر العسكريين والمهندسين المصممين لإحدى أحدث منظوماتنا الصاروخية "KH-101"…أظهر هذا الصاروخ مستوى عاليا من القدرات".

يذكر أن روسيا اختبرت في سوريا مجموعة من أحدث التكنولوجيات العسكرية والأسلحة في ظروف القتال، ومنها صواريخ "كاليبر" المجنحة، وغواصة "روستوف على الدون"، والقاذفات الاستراتيجية "تو-95 إم إس" و"تو-160" المعروفة باسم "البجعة البيضاء"، ومروحيات "كا-52" ("التمساح") وغيرها.