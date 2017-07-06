رئيس سوفييتي سابق: العلاقات الروسية الأمريكية تحتاج لدفعة

© AFP 2017/ Vitaly Armand غورباتشوف يرد على انتقادات بوتين

موسكو — سبوتنيك. وقال غورباتشوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك":

في المقام الأول، من الجيد أن هذا اللقاء سيعقد أخيرا، لكنه من المؤسف أن ذلك لم يحدث قبل الآن، وأنه لا توجد لدى دولتينا أجندة عمل مشتركة، لقد تم إضاعة الكثير من الوقت ويجب كسبه من جديد، يجب علينا إعادة الثقة.

وحاول غورباتشوف التذكير بأن الإدارة الأمريكية أيام الرئيس ريغان لم تسمح له بالتوجه إلى جنيف لعقد لقاء، لكنه لم ينصاع للضغوطات، وأعد الجانب الروسي لهذا اللقاء مقترحات جدية وبناءة.

وتابع قائلا:

نحن نحتاج الآن لدفعة من قبل الزعيمين، كما حدث ذلك في ريكيافيك في عام 1986، يجب وضع كل شيء على طاولة المفاوضات، وإقامة آليات تعاون، ليس حول بنود متفرقة، ولو كانت هامة، بل حول كافة المسائل.