بوتين يصل مدينة هامبورغ الألمانية للمشاركة بقمة "العشرين الكبار"

هامبورغ — سبوتنيك. هذا وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجلسات عمل لقمة العشرين الكبار التي ستعقد ي يومي 7 و 8 يوليو، المخصصة للعديد من القضايا، فضلا عن مشاركته بلقاءات غير رسمية بشأن مسألة مكافحة الإرهاب، حيث سيجري لقاءات مع قادة أمريكا وفرنسا وألمانيا وتركيا ورئيسي وزراء اليابان وأستراليا.

وعلى أبواب أعمال هذا الحدث نشرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية مقالة للرئيس الروسي، اعطى فيها تقيما وافيا للعمل المشترك في هذا المجال الدولي.

© Sputnik. Alexei Druzhinin أكثر من 81 % من الروس يؤيد عمل بوتين

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "العشرين الكبار" أثبتت نفسها على مدى السنوات الماضية كألية مطلوبة لتنسيق المصالح والمواقف بين دول الاقتصاديات الرائدة في العالم، حيث سمحت الإجراءات المنسقة من التغلب على تبعات الأزمة المالية والاقتصادية، فضلا عن تمكن "العشرين الكبار" من التوصل لحل العديد من المشاكل المزمنة.

كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بلاده ترحب بإدراج على جدول أعمال قمة "العشرين الكبار" موضوعات مثل مكافحة الإرهاب والفساد، وقضايا الهجرة وتغير المناخ.

وتمثل مجموعة الـ 20، ثلثي حجم التجارة في العالم، وتشغل أيضاً أكثر من 90 بالمئة من الناتج العالمي. وتهدف مجموعة العشرين لتعزيز التضافر الدولي وترسيخ مبدأ الحوار الموسع، بمراعاة زيادة الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به دول المجموعة، علماً بأن سكان دول مجموعة العشرين يمثلون غالبية عدد السكان في العالم.

هذا وتستضيف ألمانيا يومي 7 و8 تموز/يوليو، من العام الجاري، لقاء قمة لدول مجموعة العشرين.