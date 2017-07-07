تسجيل
12:47 07 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    المخابرات الروسية

    الاستخبارات الخارجية الروسية تلتزم الصمت حول وجود 150 عنصرا في أمريكا

    © Sputnik. Ilya Petyalev
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 84 0 0

    أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي إيفانوف، اليوم الجمعة، أن الجهاز لا يعلق على ما أوردته قناة "سي إن إن" من مزاعم حول وجود 150 من عناصره يعملون في الولايات المتحدة.

    المخابرات الروسية
    Минобороны России/youtube
    "المهمات المستحيلة"... شاهد جنود الاستخبارات الروسية أقوى جهاز عسكرى فى العالم
    موسكو- سبوتنيك. وقال إيفانوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم، "نحن لا نعلق على هذا النبأ".

    يأتي ذلك بعد أنباء تداولتها قناة "سي إن إن "، نقلاً عن أشخاص "مطلعين" ذكروا من دون تقديم أية أدلة، أن عدد المواطنين الروس الذين يدخلون الولايات المتحدة والذين يشتبه بقيامهم بأنشطة استخباراتية، نمى بشكل ملحوظ منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين/ الثاني نوفمبر عام 2016.

    ووفقا لمصادر القناة التي لم يتم الإفصاح عن هويتها، فإن الاستخبارات الروسية تسعى لإعادة ترتيب صفوفها بعد طرد 35 دبلوماسياً من الولايات المتحدة.

    والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية فرضت، نهاية كانون الأول /ديسمبر الماضي، جملة من العقوبات ضد شخصيات و 9 مؤسسات روسية، بذريعة "التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية"، وأعلن لاحقاً عن ترحيل 35 دبلوماسياً روسياً، من الذين وصفهم الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، بأنهم يعملون "موظفين في الاستخبارات الروسية".

    وأغلقت السلطات الأميركية قنصليتين دبلوماسيتين لروسيا في ولايتي نيويورك وماريلاند، وفق مزاعم استخدامهما لأنشطة استخباراتية، وأعلنت عن إغلاق اثنين من المجمعات السكنية، يعتبران ملكا للسلك الدبلوماسي الروسي. ومع ذللك لم يقدم الجانب الأميركي أية أدلة مقنعة لإثبات قانونية اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

    ولم تتحسن العلاقات الثنائية بعد وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم، حيث لا تزال بعض الأوساط في الولايات المتحدة تروج لفرضية التدخل الروسي المزعوم في حملة الانتخابات الأميركية لعام 2016، الأمر الذي تنفيه موسكو جملة وتفصيلا.

    انظر أيضا:

    الاستخبارات الروسية: "أم القنابل" كانت استعراضا للقوة غير متفق عليه
    بيسكوف: الاستخبارات الروسية قادرة بكفاءة على تقييم كثافة عمل الاستخبارات الأميركية بروسيا
    وزارة الدفاع الروسية ترد على مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
    الاستخبارات الروسية تثير رعب بريطانيا والعواصم الأوروبية
    "المهمات المستحيلة"... شاهد جنود الاستخبارات الروسية أقوى جهاز عسكرى فى العالم
    السفارة الروسية في لندن: رئيس الاستخبارات البريطانية وقع في فخ دعايته
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الأسلحة التي تحتاج إلى تصليح خارج المصنع، حماة
    في سوريا...أسلحة تبعث من جديد
    كيميائي الأسد... المشهد الثاني
    تصوير المشهد الثاني من "كيميائي الأسد"
    عملية تحرير سوريا من داعش
    خريطة توزع القوى في عملية تحرير سوريا من "داعش"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك