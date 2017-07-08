الكرملين يعلق على مناورة طائرة الرئيس الروسي في طريقها إلى هامبورغ

وقال المتحدث الرسمي للكرملين، اليوم السبت 8 يوليو/تموز، رداً على سؤال الصحافيين حول الأمر: "لا أعلق على هذا الأمر لأن جميع الأسئلة المتعلقة بتحركات الرئيس متصلة مباشرة بأمنه الشخصي".

وأضاف:"أمن الرئيس يراعى بأقصى المستويات".

وكانت وسائل إعلام، أشارت إلى أنّ طائرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهي في طريقها إلى هامبروغ، قامت بالتفاتة لـ500 كلم تجنباً للمرور فوق دول الناتو.