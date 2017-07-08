بوتين: مستقبل الأسد يجب أن يحدده الشعب السوري وليس وزير الخارجية الأمريكي

© Sputnik. Mikhail Klimentiev بوتين: موقف أمريكا تجاه الوضع في سوريا أصبح أكثر واقعية

هامبورغ-سبوتنيك.وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب قمة "العشرين" في هامبورغ: "السيد تيلرسون رجل محترم، حامل وسام روسي، حاصل على وسام الصداقة، نحن نحترمه، لكن ليس مواطنا سوريا على كل حال.

أما مستقبل سوريا ومستقبل الرئيس الأسد، كرجل سياسة، يجب ان يحدده الشعب السوري".

وجاء تصريح بوتين تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيليرسون، بأن الرئيس السوري، بشار الأسد، ليس له مستقبل في الحياة السياسية في سوريا.