موسكو تحذر مجلس أوروبا

وجاء في تعليق الخارجية الذي صدر، اليوم الاثنين:

© Sputnik. Sergey Guneev الكرملين يعلق على تمديد العقوبات الأوروبية بحق القرم

يجب أن نتجنب الحالة التي تكون فيها تعقب قرارات الجمعية، يمكن أن تصبح فيها حكومات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، رهينة للصور النمطية الخاطئة والتصريحات لأهدافها الكاذبة للمواجهة.

وأشارت الخارجية الروسية إلى اقتناع موسكو بأنه ليس لدى الجمعية البرلمانية كهيئة استشارية لمجلس أوروبا، لا حقوق، ولا تفويض لمثل هذا العمل.

وكان المشاركون في الجلسة العامة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي قد صوتوا لصالح مشروع قدمه الوفد الأوكراني حول "استعادة سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا".

ودعت تلك الوثيقة موسكو إلى إلغاء قرار انضمام القرم إلى روسيا وسحب القوات من شبه الجزيرة.

يذكر أن شبه جزيرة القرم عادت إلى روسيا الوطن، في آذار/ مارس 2014، بعد موجة من الاضطرابات وأعمال العنف في أوكرانيا، وإجراء استفتاء تقرير مصير في شبه الجزيرة ذات الأغلبية الروسية.