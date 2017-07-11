إنتاج رشاشات كلاشنيكوف في السعودية

أعلن مسؤول روسي أن روسيا والسعودية وقعتا اتفاقية تمهيدية لتوريد أسلحة ومعدات عسكرية روسية قيمتها 3.5 مليار دولار للسعودية.

وذكرت تقارير صحفية روسية نقلا عن سيرغي تشيميزوف، مدير عام شركة "روستيخ" الحكومية الذي أعلن عن توقيع الاتفاقية التمهيدية أمس الاثنين (10/7/2017) أن السعوديين اشترطوا نقل تكنولوجيا وإقامة خطوط إنتاج في أراضي المملكة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وأعلنت صحيفة "كوميرسانت" نقلا عن مدير عام الشركة التي تشرف على قطاع الإنتاج الحربي في روسيا، عن إمكان تلبية الشرط السعودي بتشييد مصنع لإنتاج أسلحة نارية في السعودية.

وأضافت الصحيفة أنه لم يصدر تعليق إضافي من قبل شركة "روستيخ" وشركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورون أكسبورت) وهيئة التعاون العسكري الفني.

ومن جانبها قالت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" إن العسكريين السعوديين مهتمون جدا بالطائرات الروسية، وإن السعوديين يريدون شراء أسلحة القوات البرية أيضا من روسيا.

وترى الصحيفة أنه بإمكان روسيا إنشاء مصنع لإنتاج رشاشات كلاشنيكوف في السعودية.